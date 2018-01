Misga, Omar Pedrini e Caparezza

Lo scorso maggio è uscito “Come se non ci fosse un domani” l’ultimo album di Omar Pedrini, mentre a ottobre è stato pubblicato “Cane sciolto”, libro autobiografico che l’artista sta presentando in tutta Italia. Pedrini proporrà questa sera, presso la Cittadella della Musica, a Molfetta, in chiave acustica brani della sua carriera da solista, i grandi successi dei Timoria e brani di artisti che lo hanno accompagnato nella vita, come Pink Floyd, Paul Weller e Neil Young.



I Misga non hanno bisogno di presentazione, ormai. Una realtà consolidata nel panorama della musica emergente di casa nostra, finalisti della CALL di Music:Control, dopo la residenza di ieri giovedì 11 gennaio con il tutor d’eccezione Omar Pedrini a Scapesteatro Laboratorio Urbano, la band presenterà al pubblico uno speciale showcase. E mentre Omar Pedrini teneva ieri una lezione di musica alle band emergenti che partecipano a 'Music:control' al teatro Lembo di Canosa, è arrivato Caparezza. L'artista di Molfetta ha portato il suo saluto ai ragazzi andriesi e all'artista bresciano tutor del progetto promosso da La Cittadella degli Artisti, Scapesteatro Laboratorio Urbano, Teatro Kismet, Area Metropolitana e Associazione Microsolco.

Caparezza ha dato il benvenuto a Pedrini che si esibisce questa sera nella città natale di Salvemini e a abbracciato i Misga augurando loro una carriera di grandi soddisfazioni. «Coccolati anche dall’abbraccio del maestro Caparezza - scrivono i Misga sulla loro pagina facebook - ci godiamo questo momento con orgoglio e felicità». E come non dargli torto!