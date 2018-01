La Pallavolo Andria cade al tie break contro l'Aversa

La Florigel Andria torna a far punti contro una delle squadre strutturate per il salto di categoria, gara persa solo al tiebreak contro una solida Aversa che ha dovuto sudare non poco per avere la meglio sui ragazzi andriesi. Un match molto ricco di giocate di altissimo livello e solo dopo quattro set, sempre giocati sul filo dell’equilibrio, l’Aversa è riuscita a spuntarla.

La Florigel Andria si schiera con la diagonale Zonno -Carelli, Andriano e Fiorillo di banda, Porro e Carofiglio centrali più Pepe libero.

Il primo set è stato infinito, con la Florigel che ha avuto la meglio solo ai vantaggi per 35-33, chiuso con un gran muro di Zonno. Nel secondo e terzo la reazione degli ospiti non si è fatta attendere, oltre a giocare bene i ragazzi di Iaia hanno dovuto rincorrere i campani nelle fasi finali di set, non riuscendoci. La squadra ospite supera la Florigel Andria con i punteggi di 25-22 e 25-19.

Il quarto set di marca andriese, grazie al turno in battuta di Fiorillo che crea non poche difficoltà alla ricezione ospite che rincorre e poi raggiunge gli andriesi sul 17 pari. Rush finale che premia la concretezza degli attacchi degli scatenati Carelli, Fiorillo, Porro, Carofiglio e Caldarola, quest’ultimo chiamato in campo a sostituire Andriano infortunatosi. Prova corale degli andriesi che sfruttano al meglio un piccolo calo degli ospiti, set vinto per 25-22. Il successivo tiebreak vede vittoriosi i campani con il punteggio di 15 a 9.

A fine gara il Direttore Generale Agostino Paradies : «Il risultato positivo e non scontato contro una squadra ben strutturata e rinforzata nell’ultima settimana, complimenti a tutti i ragazzi per come hanno affrontato l’Aversa e per la grinta mostrata in tutta la gara. Ottima prospettiva per affrontare al meglio le ultime gare del girone di andata».

Si torna in campo domenica 14 gennaio per un altro scontro diretto con il temibile Tricase posizionato a solo due lunghezze dagli andriesi. Gara che si disputerà nel Palazzetto di Tricase con inizio alle ore 18,00.

TABELLINO



FLORIGEL ANDRIA - ROMEO NORMANNA AVERSA 2-3 ( 35-33; 19-15; 22-25, 25-22 e 9-15)

ANDRIA: Carelli (24), Zonno (3), Fiorillo (12), Andriano (11), Porro (10), Carofiglio (7), Caldarola (1), Pepe (Lib), Poli (0), Cripezzi G. (0), Rubino (ne), Cripezzi A (ne), Lorusso (ne) e Losito (2L).

NOTE

Andria: Ace 2 – Muri 5 – Battute sbagliate 11.

Campionato Nazionale Serie B - Girone G – 11^ giornata girone di andata

Classifica: Bcc Leverano 31, Gis Ottaviano 27, Romeo Normanna Aversa 26, Folgore Massa 19, Pallavolo Bari 17, Virtus Potenza 17, Tya Marigliano 16, Udas Cerignola 15, Fulgor Tricase 15, Florigel Andria 13, *Orthogea Ostuni 12, , *Erredi Taranto 11, , Matervolley Castellana 8, Olimpia Galatina 1. *Ostuni e Taranto una partita in meno.