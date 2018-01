Pallavolo Andria, Cezar Douglas Silva nuovo direttore tecnico sportivo

La scorsa settimana i Campionati Italiani di Pallavolo hanno sospeso le gare per dare spazio alla competizione nazionale della Supercoppa Italiana che si è svolta a Bari. La dirigenza della Florigel Pallavolo Andria ha colto il periodo di pausa per definire le attività per il proseguo della stagione agonistica concentrandosi, in particolar modo, sulla riorganizzazione dello staff tecnico con l’affidamento dei diversi incarichi assegnati a: Francesco Rubino (settore del Minivolley); Gianluca Porro (settore under maschile); Dino Galeandro (settore Femminile); Domenico De Gennaro (Preparatore atletico) e Claudia Lopetuso (Scout).

A guidare e coordinare lo staff è arrivato il neo Direttore Tecnico Sportivo Cezar Douglas Silva, proveniente dal Taubatè squadra della Superliga Brasiliana con la quale, nelle ultime 4 stagioni, ha vinto due volte la Coppa del Brasile, tre volte il Campionato Paulista ed una Coppa São Paulo; oltre ad un secondo posto della Super League brasiliana nell’ultimo campionato.

Dopo questo intenso periodo di lavoro e di importanti risultati sportivi Cezar Douglas ha deciso di trasferirsi in Europa e in particolare in Italia per studiare ed approfondire la conoscenza della pallavolo italiana.

«Sono arrivato in Italia a fine agosto, dopo un corso di italiano a Bologna ho iniziato a frequentare gli allenamenti e le gare di Campionato e Supercoppa delle squadre di Superlega: Milano, Modena,Verona, Perugia, Castellana e Civitanova (gara di Supercoppa). L’arrivo a Bari negli ultimi giorni dell’anno per vedere Castellana-Modena mi ha dato l’opportunità di conoscere la realtà pugliese e di poter ricevere proposte di lavoro tali da potermi permettere contemporaneamente di studiare. Dopo le personali valutazioni ho deciso di accettare la proposta della Dirigenza andriese. Ci dice il neo Direttore Sportivo Cezar Douglas – In questi primi giorni ho seguito gli allenamenti di tutte le squadre della Pallavolo Andria ricevendo buone impressioni da tutti i gruppi soprattutto per il livello tecnico già acquisito delle ragazze e ragazzi delle under, mentre per i ragazzi della prima squadra mi ha impressionato molto il loro legame personale e il senso di squadra. Ho subito condiviso con la dirigenza l’obiettivo principale riferito alla crescita sportiva ed umana di tutti gli atleti».

L’arrivo del neo Direttore Tecnico ha portato in casa Florigel Pallavolo Andria una ventata di novità e soprattutto di una grande opportunità per tutto l’ambiente della pallavolo.

Da questa settimana la squadra si è messa al lavoro per preparare al meglio la gara di sabato prossimo che vedrà gli andriesi confrontarsi con il Castellana per la prima giornata di ritorno del campionato di serie B nel Polivalente di via delle Querce a partire dalle ore 18,00 con ingresso gratuito.