San Valentino Volley, primato nel girone e play-off agguantati

Una associazione nata solo pochi anni fa ed un primo traguardo importante già raggiunto in questa stagione: la vittoria del girone nel torneo interprovinciale di 1^ divisione maschile di pallavolo. Stiamo parlando della San Valentino Volley di Andria in grado di esser la formazione più costante e continua di tutto il girone B che ha coinvolto le tre province di Bari, BAT e Foggia. La vittoria domenica scorsa contro il San Giovanni Rotondo tra le mura amiche ha chiuso una regular season finita con 26 punti ed il primato con alle spalle la Pallavolo Molfetta ed a grande distanza il Volley Club Manfredonia.

Per una decisione piuttosto discutibile della Federazione, tuttavia, gli andriesi partiranno nei play-off in penultima piazza tra le sei concorrenti per i tre posti in serie D, avendo perso le due gare contro i dauni e riportando, nonostante le vittorie in tutte le altre gare, i punteggi maturati con le due squadre del proprio girone che sono arrivate agli spareggi promozione. Una decisione che lascia l’amaro in bocca ma che non toglie il sorriso ad un gruppo ampiamente cresciuto ina una stagione storica per la San Valentino Volley.

Ora testa alla prima dei play-off contro una società storica come la Materdomini Volley di Castellana Grotte. Per problemi legati alle strutture sportive cittadine di Andria, tuttavia, la prima gara prevista per oggi, sabato 3 marzo alle 21, sarà disputata al PalaFiori di Terlizzi praticamente in campo neutro.