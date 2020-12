Se si parla di orientamento, una piattaforma solida è tutto ciò che serve per scegliere la strada giusta. Il concetto vale sempre, ma è fondamentale a maggior ragione oggi, in un periodo in cui non perdere la bussola, tra impedimenti e distanze, diventa difficile ma decisivo.

È proprio partendo da quest’assunto che l’ITES-LES “Ettore Carafa” di Andria ha deciso di offrire una nuova opportunità a genitori e famiglie. All’interno del sito https://www.itescarafa.edu.it/ è stata infatti attivata una nuova sezione dedicata all’orientamento, ma soprattutto sono fornite tutte le informazioni necessarie per partecipare, sia in presenza che in modalità online, agli Open Day previsti a gennaio.

I giorni in cui sarà possibile approcciarsi al “Carafa” sono 10, 16, 17 e 24 gennaio. Quattro date da segnare in rosso sull’agenda, per entrare in contatto con una realtà che da tempo rappresenta un’eccellenza nel panorama didattico di Andria e dei territori limitrofi, ma già prima, il 9 gennaio (alle ore 17), è in programma una diretta Facebook sulla pagina dell’Ites-Les “Carafa” con cui presentare la scuola in ogni sua peculiarità. Un “viaggio” nella scuola. Un primo racconto tutto da seguire.

All’interno del sito e nel contesto degli Open Day, sarà possibile conoscere caratteristiche, offerta formativa, sbocchi professionali delle due branche del “Carafa”: Istituto Tecnico Economico (con le sue articolazioni “Amministrazione, Finanza e Marketing”, che può declinarsi anche nell’opzione Sportiva, “Sistemi informativi aziendali” e “Relazioni internazionali per il marketing”) e Liceo Economico Sociale.

«La nostra scuola – afferma il dirigente scolastico del “Carafa” Vito Amatulli – ha sempre posto attenzione agli aspetti del lavoro, della contemporaneità e dell’innovazione. Allargare lo sguardo al mondo che ci circonda, alle sue prospettive, alle realtà aziendali e lavorative del territorio, per consentire ai nostri studenti di lanciarsi entusiasticamente nel mondo del lavoro o avviare serenamente il percorso universitario, è sempre stata una nostra priorità. Per questo abbiamo scelto di dotarci di infrastrutture all’avanguardia, sotto il profilo tecnologico e funzionale, che mettano i ragazzi nelle condizioni di esprimere al meglio il loro talento e di crescere ogni giorno in un ambiente sereno e rassicurante».

Ora la scelta di adottare questa strada innovativa anche per ciò che attiene all’orientamento. Nel sito sarà possibile prenotare in modo semplice e intuitivo la propria partecipazione agli Open Day. In presenza o modalità online, il risultato atteso sarà lo stesso. «Iscriversi sarà facilissimo – conclude il dirigente scolastico – Basterà compilare il form che si troverà in evidenza sulla pagina e seguire le istruzioni. A questo punto forniremo a tutti gli strumenti per partecipare, anche a distanza, nel rispetto delle norme anticovid e della salute di tutti. Siamo certi di fornire, in questo modo, un servizio utile e apprezzabile. Vogliamo trasmettere in modo chiaro la nostra filosofia e la nostra mission: proporre una scuola a dimensione di studente e con orizzonte futuro. Perché al “Carafa”, il tuo futuro lo scrivi con noi».