Qualità dell’aria, al via il progetto di monitoraggio

«Martedì 12 gennaio alle ore 17.00, nella Sala Giunta di Palazzo di Citta, saranno consegnate ufficialmente da un imprenditore locale, alla presenza della Sindaca di Andria, avv. Giovanna Bruno, alla dott.ssa Lucia Pastore, accompagnata dai rappresentanti del Forum Ricorda e Rispetta, le apparecchiature necessarie per il monitoraggio della qualità dell'aria in zone ritenute particolarmente critiche della nostra Città.

Si tratta di un'ammirevole donazione compiuta da un’azienda andriese che ha così voluto supportare il progetto di monitoraggio redatto dalla neo laureata in Urbanistica dott.ssa Pastore, in collaborazione con gli Ing.ri Francesco Pertuso e Gaetano Losappio, immediatamente condiviso dal Forum Ricorda e Rispetta a cui era stato proposto per la sua realizzazione. Questo progetto, presentato alla Sindaca nel corso dell'incontro con il Forum Ricorda e Rispetta dello scorso 4 dicembre, necessitava di uno sponsor che garantisse la sua fattibilità finanziando l'acquisto delle necessarie apparecchiature. La ditta si è resa disponibile ad effettuare l'acquisto delle necessarie apparecchiature per la realizzazione del progetto che sarà gestito da volontari delle associazioni riunite nel Forum opportunamente formati e guidati da chi ha redatto questo progetto.

La realizzazione di questo intervento sarà l'ulteriore conferma dell'impegno del Forum Ricorda e Rispetta e delle associazioni che lo compongono di interagire con la Pubblica Amministrazione per migliorare sempre di più la qualità della vita dei cittadini andriesi».