Covid: in Puglia 40mila vaccinati, a disposizione 30mila dosi

La Puglia, ad oggi, ha ricevuto 74.605 dosi di vaccino anti Covid Pfizer, mentre quelle somministrate, secondo l'ultimo aggiornamento del ministero della Salute, sono 40.039, pari al 53,7%. Sono 22.374 le donne vaccinate, 17.665 gli uomini. Dei 40.039 vaccinati, 36.331 sono operatori sanitari, 1.645 anziani e operatori delle Rsa e Rssa, e 2.063 operatori non sanitari. Per quanto riguarda, invece, il vaccino Moderna, al momento la Regione Puglia non ha ricevuto comunicazioni su quando verra' distribuito e quante dosi saranno consegnate.