Dirigente e docenti del "C. Troya" di Andria preoccupati per il ritorno alla didattica in presenza

«Il Dirigente scolastico e i docenti del liceo “Carlo Troya” di Andria, esprimono preoccupazione per le decisioni prese a livello centrale in merito al ritorno alla didattica in presenza a partire dal 18 gennaio 2021, nonostante il perdurare della gravità dell’emergenza sanitaria in atto.

Espletata con regolarità e rigore da tutti gli alunni, la didattica a distanza ha evitato episodi di dispersione, garantendo, così, la continuità dell’apprendimento, evitando interruzioni determinate da eventuali quarantene di docenti e alunni e contribuendo a tutelare la salute dei singoli. Gli stessi docenti si sono adoperati in una formazione continua e adatta alle nuove esigenze didattiche.

Il monitoraggio della propagazione del virus, peraltro, continua a registrare una crescita dell’indice di contagio che non garantisce una ripresa in presenza sicura, né il piano di tracciamento risulta efficace.

Il Dirigente scolastico e i docenti, pur fortemente convinti della maggiore rilevanza della didattica in presenza, ritengono che, in questo momento di ancora grave emergenza, sono necessarie prospettive che garantiscano la tutela della salute e della sicurezza nel tempo.

Permanendo le condizioni di rischio che hanno portato alla scelta della didattica a distanza, si ritiene di proseguire con la DAD al 100% anche per evitare una continua rimodulazione dell’attività.

Il Dirigente scolastico e i docenti del “Carlo Troya” di Andria, certi di interpretare i timori e le attese delle famiglie, chiedono, pertanto, una rapida attivazione della campagna vaccinale che preserverebbe la salute di tutta la comunità, consentendo il sereno prosieguo dell’anno scolastico».