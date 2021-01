Vaccini, Lopalco: «Poche dosi, non bastano per richieste»

Visite in presenza e sicurezza al Lotti-Umberto I per gli alunni di terza media in chiave iscrizioni

Attualità

Programmati per questo fine settimana, oltre all'ultimo 'open day' online, anche incontri in presenza e in sicurezza per permettere agli alunni e le famiglie interessate di visitare gli ambienti scolastici e i vari laboratori