Al via le operazioni di lavaggio dei cassonetti dell'umido

Su sollecitazione del Sindaco, la ditta Sangalli ha iniziato, e concluderà il 21 febbraio, il servizio di lavaggio dei cassonetti dell’organico. Giorno per giorno, come da programma allegato, il personale procederà al lavaggio dei cassonetti in ciascuna delle zone indicate come “satellite” che hanno numeri progressivi che coincidono con la data di effettuazione del lavaggio.

Il servizio è iniziato ieri nel centro storico e prosegue oggi nella stessa area, prima di procedere con le altre zone “satellite”.

Programma lavaggio cassonetti organico: