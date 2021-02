Olimpiadi Italiane di Informatica per gli alunni dell’Ites-Les "E.Carafa" di Andria

Si rinnova la competizione scientifica della XXI edizione delle Olimpiadi Italiane di Informatica, prevista da un accordo fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e L’Aica- Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico. Il 23 febbraio, nove “atleti”, A. D’Avanzo, M.D’Ettole, G.Terlizzi di 2B, G.Del Mastro, M.T.Di Chio, F.Suriano di 4A, M.Di Palma, A.Volpe, M.Zagaria di 4C dell’Ites-Les “E. Carafa”, (ne è D.S. il prof. Vito Amatulli), “allenati” dalle docenti di Informatica, prof.ssa Luciana Strippoli e prof.ssa Fabiana Guagliardi, hanno partecipato alla selezione scolastica online, eseguendo, nell’arco di 90 minuti, esercizi di carattere logico-matematico, algoritmico e di programmazione.

L’evento, finalizzato alla valorizzazione delle “eccellenze” esistenti nella scuola italiana, nonché a qualificare l’intero sistema formativo, cade in un periodo particolare per la storia del nostro Paese: in tempi di pandemia, si avverte indispensabile la formazione digitale nella scuola. Fondamentale e sicuramente strategico è il ruolo delle discipline scientifiche finalizzate a promuovere la ricerca tecnologica e la formazione culturale e professionale dei giovani, prossimi all’inserimento nel mondo del lavoro.

La prof.ssa Guagliardi, referente del progetto, ha sottolineato il grande impegno degli alunni, nella fase preparatoria, protagonisti di una competizione che li vede in gara con le competenze acquisite nell’ambito di un corso di studi che valorizza la padronanza di una disciplina attuale, qual è l’Informatica.

La selezione territoriale si terrà nel mese di maggio e gli alunni del Carafa auspicano un buon piazzamento come probabili olimpici 2021.