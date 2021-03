Una macchina organizzativa impressionante, che fa ben sperare per quando saranno disponibili i lotti per vaccinare tutta la popolazione: si sta concludendo la prima somministrazione dei vaccini anti-covid al personale scolastico dei 3 capoluoghi della Bat, Andria, Barletta e Trani. Per rispondere a chi si domandava come mai fossero stati vaccinati 700 docenti a Trani e Barletta e "solo" 200 ad Andria, la risposta è arrivata nella passata settimana: il personale dell'Ufficio Igiene andriese, infatti, ha provveduto a recarsi nelle singole scuole tutti i giorni, fino a ieri, per vaccinare "a tappeto" tutti coloro che avessero manifestato interesse tramite le rispettive istituzioni scolastiche, mentre nelle altre due città si sono effettuate nei rispettivi palasport solo nel weekend.

In totale sono oltre 4000 coloro che, tra docenti, personale educativo, personale Ata, collaboratori e dirigenti scolastici, sia delle istituzioni scolastiche statali sia delle scuole private, hanno ricevuto la prima dose dei vaccini Astrazeneca (fino a 55 anni) e Pfizer (over 55). Nei prossimi giorni, invece, avranno inizio le somministrazioni nelle altre città della sesta provincia.

Tanti i pensieri che hanno dominato questo momento storico, in cui, dopo un anno di "prigionia" dal Coronavirus, si comincia a sperare per il futuro. Tra di loro, la Dirigente scolastica della scuola secondaria di I grado "Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri", che ha "inaugurato le danze" tra i vaccinati di sabato scorso presso il plesso Dante: «É stata una giornata che nessuno di noi dimenticherà: avevamo stabilito con il servizio di prevenzione come sede il plesso "Dante", nella sala teatro, ampia, luminosa, detersa e sanificata, a partire dalle ore 9.00. E così è stato: perfettamente puntuali, la dott.ssa Annamaria Matera, nostra genitrice e consigliera di istituto, ha dato il via alla somministrazione delle dosi del vaccino Pfizer. Prima gli over 55, e la "diversamente giovane" dirigente è stata la prima! A seguire i professori e il personale ATA over 55 (o under 55 ma con patologie), tutto molto rapidamente. Dopo, i giovani under 55, con Astrazeneca. Il personale per non "assembrarsi" si è fermato ad attendere fuori, nel cortile antistante il cancello monumentale, da cui tutti, tranne i sanitari, sono entrati.

La magia di una giornata calda, luminosa e tranquilla ha fatto da cornice all'evento. Dopo il vaccino ci si è fermati a chiacchierare e a "riprendersi" da eventuali reazioni post vaccino, che, nelle due ore successive alla somministrazione, pare nessuno abbia avuto. Un clima da gita scolastica, distensione e soddisfazione percepibili, anche se il volto continuava e continua ad essere rigorosamente celato dalla mascherina, voglia di sfiorarsi, di essere finalmente più vicini, di contatti. Ci si è sciolti dinanzi all'obiettivo: da quanto tempo non si facevano questi gesti così meravigliosamente scontati fino ad un anno fa? Foto di gruppo obbligatoria, anche se non ci siamo tutti (tra i 95 vaccinati, molti sono andati via per vari motivi), con la V bene in vista di Vaccino e di Vittoria, oggi più che mai sinonimi!

Ne sono uscita confortata e consolata, lo sguardo più sereno, più limpido, più acuto: possiamo guardare avanti e dirci che non è finita, che ora, davvero, comincia la risalita per "riveder le stelle", finalmente!»