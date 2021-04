Prorogata la chiusura della villa comunale e il divieto di stazionamento nelle piazze

Prorogati al 19 aprile alcuni divieti riguardanti la nostra città, con ordinanza n.132 in data odierna. Si dispone:

1) il divieto di stazionamento e di accesso per le persone, dalle ore 18.00 e fino alle ore 22.00, nelle sotto indicate zone della Città:

• Piazza Don Riccardo Zingaro;

• Piazza Toniolo;

• Via San Angelo dei Meli;

• Piazza S. Agostino;

• Largo Grotte;

• Piazza e Salita Mater Gratiae;

• Piazza Vittorio Emanuele II;

• Piazza Duomo;

• largo Seminario;

E’ comunque fatta salva la possibilità di attraversamento per l’accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

2) La chiusura della villa comunale “G. Marano” (con eccezione dei fruitori dell’hub vaccinale situato nell’immobile denominato “Dopo di noi”), della pineta posta lungo Via Morelli e Via della pineta, del Parco IV Novembre (Monumento ai Caduti) e di tutti i parchi cittadini recintati di proprietà comunale durante tutto l'arco della giornata (dalle 00.00 alle 24.00);

3) il divieto di accesso per lo stazionamento e lo stazionamento per le persone, dalle ore 18.00 e fino alle ore 22.00 nel giorni di sabato 10 e 17 aprile e dalle 08.00 alle 22.00 nelle giornate di domenica 11 e 18 aprile nelle sotto indicate vie della Città:

1. Via Regina Margherita;

2. Viale Crispi;

3. Piazza Marconi;

4. Via Cavallotti – tratto tra Via Giusti e Viale Crispi; 5. Via Cittadella;

6. Corso Cavour, tratto tra Via De Gasperi e Viale Crispi;

E’ comunque fatta salva la possibilità di attraversamento per l’accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 lu­ glio 2020, n. 74, salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzio ­ ne pecuniaria di cui all’articolo 4, comma 1 , del d.l. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.