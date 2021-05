Anticipate a domani le vaccinazioni per i nati nel 1952 e 1953

Questura, Movimento Pugliese: «È in atto una vera e propria svendita dell’immobile»

«É stata presentata una Proposta di Deliberazione che prevede la permuta, tra il Comune di Andria e il Ministero dell’Interno, dell’immobile della nuova Questura in Via Indipendenza ricevendo in cambio l'edificio in via Rossini»