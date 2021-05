Al “Miulli” e al “Policlinico” i papà tornano in sala parto. E ad Andria?

Con il diminuire dei numeri legati all'emergenza covid, ospedali e residenze assistenziali stanno riaprendo alle visite e al contatto tra degenti e parenti. Un grande passo in avanti se pensiamo all'impatto devastante della solitudine e invece alla valenza positiva di avere accanto una persona amata nei momenti di dolore.

In particolare, al "Miulli" di Acquaviva delle Fonti e al Policlinico di Bari potranno tornare i papà (o i partner) in sala parto. La procedura, al Policlinico, prevede che l'ostetrica prenda in carico la paziente in fase di travaglio o nell'imminenza del parto, mentre al ginecologo è affidato il colloquio informativo e, nelle procedure di ricovero, lo screening dell'accompagnatore che dovrà compilare un modulo di autocertificazione in cui indicare se guarito da Covid nei sei mesi precedenti o se vaccinato. Inoltre, dovrà essere fornito il referto del test molecolare con esito negativo effettuato in un laboratorio accreditato nelle 48 ore precedenti l'ammissione al reparto. Una volta accertato che non ci siano situazioni di rischio di contagio, al partner vengono forniti dal personale infermieristico mascherina ffp2, camice monouso e calzari prima di accedere al blocco parto per assistere alla nascita.

Ad Andria invece tutto "tace": «già prima - come racconta una nostra lettrice - i papà raramente potevano assistere alle ultime fasi del parto, ma ora non possono neanche accedere al reparto. Questo non permette di creare quel legame magico, speciale che i genitori sperimentano nelle prime ore di vita dei propri figli; a ciò si aggiunge che le mamme, provate dal parto, non hanno nemmeno la possibilità di gioire guardando il neonato tra le braccia di colui che ha contribuito a generare questa vita. Che cosa si aspetta ad adeguarsi alle buone prassi che stanno prendendo piede in altri ospedali?».

In effetti, con opportune procedure, riteniamo sia il caso di riaprire senza indugi almeno ai papà, nell'attesa che questa pandemia cessi completamente e porti via con sè tutte le privazioni che ha causato - e non solo nel reparto di Ginecologia e Ostetricia.