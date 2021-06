"L'arte per l'integrazione: anche i muri ...parlano": martedì l'inaugurazione del murales

Arte e integrazione, la pubblica istruzione come il più potente fattore di crescita personale e sociale, la cultura della bellezza come carezza da diffondere sul territorio: sono questi i temi portanti del murales realizzato dal docente e artista Daniele Geniale, individuato come esperto esterno del modulo PON "L'arte per l'integrazione: anche i muri ...parlano" (avviso 4294 del 27/04/2017).

Il murales che impreziosisce l’intero prospetto del plesso “Salvemini”, in viale dei Comuni di Puglia, 4, sede amministrativa del CPIA BAT, sarà ufficialmente inaugurato martedì 29 giugno, alle ore 12:30.

All’inaugurazione hanno già confermato la propria presenza S.E. mons. Luigi Mansi, vescovo di Andria, il dott. Maurizio Valiante, prefetto della BAT, l’avv. Giovanna Bruno, sindaco di Andria.

«Sono grato a Daniele Geniale – dichiara il dirigente scolastico Paolo Farina – che con la sua creatività ha colto ed espresso in pieno il messaggio che volevamo lanciare alla città di Andria e, in particolare, al quartiere di san Valentino. Chi appartiene alla mia generazione, sa per esperienza personale quanto la pubblica istruzione possa essere il più potente – e gratuito – ascensore sociale. Molti di noi hanno nonni analfabeti e padri migranti: solo la Scuola ci ha permesso di costruire un presente e un futuro migliore di quello di chi ci ha preceduto. Spero davvero che il capolavoro di Daniele Geniale aiuti noi tutti a ricordare ogni giorno che studiare è bello ed è un privilegio. Di più: è un diritto costituzionale ed è anche ciò che ci permette di accogliere e apprezzare culture a noi sconosciute».

All’evento è gradita la partecipazione degli Organi di stampa e di informazione radiotelevisa.