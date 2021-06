"Con noi, scegli la vita!", al via distribuzione di prodotti alimentari ed igienici per neonati

Il Comitato Progetto Uomo e l'Associazione "Puntoit", con il patrocinio gratuito della città di Andria, organizzano l'iniziativa "Con noi, scegli la vita!", una distribuzione di prodotti alimentari ed igienici per neonati di 0/12 mesi. L'iniziativa è finalizzata ad evidenziare il "valore sociale della maternità e la tutela della vita umana dal suo inizio" (art.1 legge n.194 del 22 maggio 1978), attraverso un sostegno alimentare ai neonati di nuclei familiari con ISEE entro i 7.500 euro.



La distribuzione avverrà nel chiostro di San Francesco in Via Mura San Francesco. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione telefonando, entro mercoledì 23 giugno 2021, al numero 348.04.59.717. Nel rispetto delle norme sanitarie, a quanti si prenoteranno saranno comunicati giorno ed orario di distribuzione.