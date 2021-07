Al Bonomo c'è bisogno di sangue: l'appello a donare

Come tutti sanno nel periodo estivo la necessità di sangue si fa sentire soprattutto ove si concentrano moltissime persone sia per turismo che per la presenza di strutture ospedaliere di livello. Quest'anno, causa l'emergenza sanitaria e i lockdown che hanno caratterizzato i mesi precedenti, la situazione della carenza di sacche di sangue in tutti gli ospedali della Puglia si fa sentire più del solito.



Quel fisiologico calo delle donazioni quest'anno è molto più marcato e le richieste di sangue per trasfusioni, interventi chirurgici, urgenze improvvise e trapianti restano immutate, ragion per cui il dottor Luciano Lorusso, direttore del centro trasfusionale del nostro nosocomio, lancia un accorato appello alla donazione.

La situazione sta diventando sempre più critica in tutta la Puglia e non vorremmo che si arrivi a dover rinviare interventi chirurgici previsti in questo periodo, proprio per la mancanza eccessiva di unità di sangue.

Un appello che indirizziamo anche noi della redazione di AndriaLive soprattutto ai giovani andriesi che saranno ben accolti nel presidio trasfusionale del Bonomo di Andria, soprattutto perché un afflusso maggiore da parte dei giovani porterebbe ad un ringiovanimento del gruppo dei donatori.

Donare sangue, ricordiamo, è una chiara e forte dimostrazione di senso civico. Donare sangue è un dovere morale, che può allungare la vita a chi è nel bisogno.

Prima di andare in vacanza, passate a donare. Aiutiamo ad aiutare tutto il nostro prezioso personale medico e sanitario nella instancabile e necessaria attività di cura della vita di ogni essere umano.