Andria Talent per valorizzare le risorse giovani della nostra città

Primo appuntamento ieri a Palazzo di Città con “Andria Talent: il futuro della città”, un’iniziativa volta «a far conoscere – spiega l’Assessore al Futuro, Viviana Di Leo – i nostri giovani talenti, a dialogare con loro, affinché possano essere loro stessi stimolo per altri coetanei. Andria infatti è una città ricca di giovani ragazzi e ragazze con potenzialità spesso sottovalutate e non valorizzate abbastanza.

Abbiamo tantissimi esempi di giovani andriesi che si affermano in città, in Italia e nel mondo, in diversi campi e per diverse capacità. Periodicamente li incontreremo a Palazzo di Città – prosegue Di Leo – e dialogheremo con loro delle proprie passioni, dei propri successi, dei propri sogni. Sarà un modo per conoscerli e farli conoscere, sarà un’occasione per vedere il bello lì dove a volte ostinatamente vediamo solo il marcio».

Ad inaugurare questa serie di incontri c'era anche la Sindaca Giovanna Bruno, che insieme all’Amministrazione, ha incontrato i tre giovani studenti che hanno ideato e realizzato “ScuolaQui.it”: Francesco Suriano, Luca Magno e Simone Ciciriello. «Oggi, con l’assessore al futuro Viviana Di Leo, inauguriamo una nuova forma sperimentale di valorizzazione dei giovani talenti andriesi. Perché quando si parla di giovani o si fa riferimento a qualcosa che sarà o si fa riferimento a qualcosa che non va e noi vogliamo rovesciare questa visione. Il progetto ”ScuolaQui.it", realizzato dai tre giovani studenti andriesi è un sito web di compravendita di libri usati, fatto da studenti per gli studenti. Andria è una città ricca di giovani ragazzi e ragazze con potenzialità immense, è nostro dovere riuscire ad intercettarli».