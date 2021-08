Vacanze: prevenire i furti in casa per partire in sicurezza

Quando si va in vacanza spesso lo si fa anche col desiderio di evadere dalle proprie abitazioni. Eppure, mettere al sicuro le nostre case è forse l’accorgimento più importante da avere prima di partire. Così facendo si limitano al minimo i rischi di ricevere delle visite indesiderate durante la nostra lontananza.

Per correre al riparo è sicuramente utile visitare il sito del portale della Polizia di Stato, ove è possibile trovare una guida affidabile su tutte le azioni necessarie per prevenire ogni tentativo di furto. Ci sono specifici accorgimenti da avere in base alla durata del viaggio, che sia per breve o per lungo periodo.

Per esempio, prima di andar via è necessario nascondere gli oggetti di maggior valore, che è consigliabile fotografare per denunciarne la scomparsa in caso di furto: è sconsigliato infatti riservarli a spazi prevedibili come armadi, cassetti, vasi, facendo piuttosto ricorso alla fantasia o allontanandoli da casa quando si è via. Inoltre la sicurezza dell’abitazione passa anche dall’utilizzo di serrature antifurto, porte blindate, finestre chiuse. Fondamentale può essere l’installazione di sistemi antifurto o di vetri antisfondamento.

Un aspetto da non sottovalutare per prevenire i pericoli legati ai malviventi è dettato dal nostro comportamento durante la “gita fuoriporta”. È bene infatti allontanare ogni prova della nostra assenza: perciò se si è lontani da casa evitare di postare foto e video sui social della vacanza farà diminuire sensibilmente i rischi di una brutta sorpresa. In secondo luogo, impedire l’accumulo di posta e pubblicità, magari chiedendo la collaborazione di un vicino che sappiamo essere affidabile. Infine, non rendere pubblica la data del rientro e, anche nella segreteria telefonica, non fornire informazioni specifiche sulla nostra assenza. In qualunque caso non ci si debba sentire al sicuro, chiamare subito il 113 o il numero unico d’emergenza 112.

Tenere questi comportamenti può essere fondamentale. Infatti, secondo i dati raccolti dal sole 24ore nel 2019, se la nostra provincia si attesta tra le ultime posizioni per furti in abitazione, il numero aumenta in maniera preoccupante quando si parla di rapine in casa: occupiamo l’ottava posizione su una classifica di 106 province. Il numero tiene conto delle denunce registrate, il che fa presagire che il dato possa essere superiore. Nonostante ci sia stato un forte calo di questo tipo di reati nel 2020, dovuto alle conseguenze del lockdown, i furti e le rapine in abitazione superano abbondantemente ancora quota 100mila.

È necessario dunque adottare queste misure di prevenzione per ridurre al minimo i rischi di diventare vittime di questi pericoli. Si tratta di semplici gesti, utili a rendere la nostra vacanza sicura, così da goderci il nostro meritato riposo in tutta tranquillità.