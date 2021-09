Un prestigioso riconoscimento europeo di architettura al Nuovo ospedale che sorgerà ad Andria

Il Nuovo Ospedale di Andria è stato insignito della Menzione d’Onore al The Plan Award 2021, prestigioso premio internazionale di architettura.

«Crediamo che possa essere un risultato prestigioso per tutti, che riconosce il buon lavoro fatto insieme e pone le basi per dare alla Regione Puglia e ai suoi cittadini una struttura sanitaria di avanguardia, non disgiunta da bellezza e valorizzazione del territorio - commenta il raggruppamento guidato da Binini Partners -.

La premiazione avverrà al forum “Perspective EU 2021” il 12 ottobre 2021, presso l’Hotel Excelsior al Lido di Venezia.

Il progetto per il Nuovo Ospedale di Andria è il risultato di una gara vinta ad ottobre 2020 dal Raggruppamento temporaneo di pro­fessionisti guidato da Binini Partners (capogrup­po mandataria), con mandanti CZA Cino Zucchi Architetti, Ingegner Damiano Tinelli, BMS Pro­getti, BMZ Impianti, Paisa’ Architettura del Pae­saggio-Stignani Associati, Systematica, T.E.S.I. Engineering, AR/S Archeosistemi e SIL enginee­ring.

Per la realizzazione del nuovo ospedale saran­no occupati 82.000 m², di cui 75.000 saranno di superficie ospedaliera. Il nuovo ospedale avrà 400 posti letto, un comparto operatorio di 15 sale, 14 sale diagnostiche, 4 sale operatorie destinate al day surgery, 30 am­bulatori di cui 4chirurgici, 8 sale parto di rui 5 sa­le travaglio/parto e 1 per pano in acqua, 25 po­stazioni di dialisi, 5 sale endoscopiche. il pronto soccorso avrà 20 posti letto di Osservazione bre­ve intensiva, 14 sale visita, 2 shock room 2 sale RX e 2 sale eco.