In collaborazione con Raphael “Raphael” apre ad Andria, in via B. Buozzi 3 Le foto

Inaugurato domenica 19 settembre ‘21 il nuovo store “Raphael” per la vendita al dettaglio di lingerie, biancheria intima (uomo, donna e bambino), biancheria per la casa, pigiameria, corsetteria e tutto per i neonati. Raphael prende il nome dal suo titolare: Raffaele