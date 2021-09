Fuochi d'artificio, lo sfogo: «Ogni due per tre saltiamo dal letto in piena notte»

Luci e rumori dal cielo per festeggiare un compleanno, un onomastico, un fidanzamento, un matrimonio: stiamo parlando dei fuochi d'artificio, che praticamente ormai tutte le sere esplodono dalla periferia al centro città. I fuochi pirotecnici vengono fatti esplodere sul tardi, di solito intorno la mezzanotte, in un orario tale che la maggior parte dei residenti - a cominciare ovviamente dai bambini più piccoli - stanno già dormendo. Oltretutto la maggior parte dei fuochi d’artificio viene esplosa durante feste private, il che significa che spesso manca qualsiasi autorizzazione e, soprattutto, non viene fatta nessuna comunicazione ufficiale correndo il rischio (teorico) di incombere in denunce o sanzioni.

Di lamentele ne arrivano tante: «É francamente inaccettabile che ogni due per tre - scrive un nostro concittadino - si salti per aria durante il riposo notturno. In precedenza il fenomeno era limitato alle sale ricevimento che si trovano fuori città, per cui il fastidio era relativo. Ma ora ogni occasione è buona per usare questi fuochi: la settimana scorsa se ne sparavano perfino in pieno centro, in piazza Catuma. Mia moglie lavora su turni in ospedale e si deve svegliare prestissimo: chi ci può dare sicurezza e serenità? Possibile che non si riesca ad arginare il problema?».

Come sempre, la soddisfazione di pochi a discapito della quiete per i più: ne risentono i bambini che sobbalzano, le persone con disabilità che hanno sensibilità più forti rispetto al comune, gli anziani che si spaventano, gli animali che vanno in confusione. Ne risente l'ambiente per colpa dell'inquinamento acustico e atmosferico.

Alcuni durano poco, circa un minuto, altri sono più lunghi ed elaborati, magari del tipo che per essere utilizzato necessiterebbe di una specifica autorizzazione, anche se ormai l'acquisto online è diventato facile. Sicuramente per celebrare in maniera eccessiva ricorrenze private, ma non si può escludere che abbiano altri significati legati alla delinquenza locale. Su questo sono le Forze dell'ordine a dover indagare.

A noi rimane l'amaro in bocca per una usanza che sta prendendo sempre più piede nella nostra città dov'è tante polemiche sono state sollevate per gli "spari di San Riccardo" mentre ogni sera qualcuno provvede in autonomia a illuminare il cielo (e a farsi "sentire") senza patire conseguenze.