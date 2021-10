La fermata dei bus si sposta da piazza Bersaglieri a largo Ceruti

I bus da piazza Bersaglieri saranno spostati in largo Ceruti. È quanto è stato determinato dal settore comunale competente che ha assegnato in uso gratuito e temporaneo l'area.

La decisione è stata assunta per consentire i lavori del Grande Progetto di "Adeguamento Ferroviario dell’area metropolitana Nord Barese" che prevedono, oltre alla realizzazione della stazione “Andria centro”, la sistemazione di detta piazza.

La scelta di largo Ceruti è avvenuta dopo una serie di incontri promossi dall’assessorato alla Mobilità e Traffico, a cui hanno partecipato, oltre che gli uffici comunali preposti, anche la Ferrotramviaria, la STP, le Ferrovie del Gargano e l’ASA, a conclusione dei quali, anche a seguito di sopralluogo, si è convenuto per la scelta di largo Ceruti come luogo più adatto ad accogliere la nuova area di interscambio dei bus di linea delle aziende di trasporto urbano ed extraurbano.

In particolare, nella riunione del 20 maggio scorso, è stato eseguito un sopralluogo, a seguito del quale si è constatata la fattibilità ad effettuare agevolmente manovre d’ingresso e di parcheggio.

Per poter utilizzare l’area è necessario attuare una serie di interventi come:

il ripristino delle isole salvagente per non creare disagi ai passeggeri;

il controllo dell’efficienza dell’illuminazione pubblica presente;

la verifica delle possibilità di allaccio acqua, fogna e energia elettrica, per la necessità di installare bagni e il punto biglietteria;

l'apertura di un varco sullo spartitraffico di via Ceruti, al fine di permettere ai mezzi delle aziende di trasporto, di uscire dal largo e raggiungere direttamente viale Virgilio.

Tali lavori, così come stabilito nella riunione, dovranno essere realizzati dal Consorzio Integra, esecutrice dei lavori di interramento.

Il Comune, invece, provvederà all’eliminazione dei new-jersey su via Bisceglie all’intersezione con via Maraldo, al fine di consentire ai bus la manovra di svolta su via Maraldo.

Lo spostamento in largo Ceruti sarà valido esclusivamente fino all’ultimazione dei lavori di interramento del tracciato ferroviario nell’abitato di Andria e, al termine degli stessi, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi ed eliminate le strutture temporanee ivi installate a cura e spese della Società Ferrotramviaria spa.