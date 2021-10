TARI 2021, l'amara sorpresa per i contribuenti andriesi: aumenti per le utenze domestiche

Dopo le polemiche sui ritardi nella consegna degli avvisi TARI 2021, in questi giorni gli andriesi stanno ricevendo gli F24 da pagare.

In molti ci hanno segnalato che, nonostante si sia detto che le tariffe per le utenze domestiche di quest'anno fossero uguali a quelle dell'anno scorso, i totali sono lievitati, scatenando malcontento in chi sperava che la promessa fatta fosse mantenuta.

Oltre al "danno" della consegna in ritardo che accorcia i tempi tra la scadenza della prima e seconda rata, anche la beffa di dover pagare di più per un servizio che lascia a desiderare.

​«Perché c'è stato un ulteriore aumento? Per quale motivo a tale aumento non ci sia stato un miglioramento della qualità del servizio?» Sono alcune delle domande poste a cui si spera che qualcuno dia risposte esaurienti.

Sull'argomento si è scatenata una polemica politica tra il "Movimento Pugliese" ed "Abc". Questi ultimi hanno risposto con un post sui social a un manifesto affisso dai civici di Nino Marmo in cui si denuncia l'aumento della TARI, la consegna in ritardo degli avvisi e una città maleodorante e sporca. La replica del movimento di maggioranza: «quando si parla di gestione del servizio rifiuti ad Andria, tutte le domande non possono essere rivolte a questa maggioranza ma a chi, nel lontano 2012, ha realizzato la gara d'appalto che ha affidato il servizio di raccolta dei rifiuti all'attuale soggetto gestore.

Una gara d'appalto con poche luci e tante ombre (tra cui l'arresto di un Assessore), che ha vincolato il Comune di Andria per 7 anni a queste condizioni contrattuali. Contratto che siamo stati costretti a prorogare, in attesa che l'AGER (soggetto incaricato dalla Regione Puglia ad individuare il nuovo gestore) concluda la gara ponte per l'affidamento del servizio per i prossimi due anni.

Al Movimento Pugliese, che oggi pensa di prendere in giro i cittadini facendo finta di nulla e che invece è stato protagonista di quella gara d'appalto, dunque, chiediamo: perché le condizioni del contratto in essere sono così svantaggiose? Perché in tutti questi anni non è mai stato svolto alcun controllo sui servizi effettuati?

Nell'attesa di una risposta, ci teniamo a specificare una cosa: le tariffe della TARI di quest'anno sono pressoché identiche a quelle dell'anno scorso. L'unica cosa che è cambiata è che, da quest'anno, le utenze domestiche pagheranno in base alla loro effettiva superficie. Cosa che, inspiegabilmente, fino all'anno scorso non è accaduta.

Anche su questo la passata Amministrazione dovrebbe esprimersi, spiegando ai cittadini perché non veniva applicato quanto previsto dal Regolamento causando, ancora una volta, ingenti perdite alla casse del Comune. Insomma, anche in questo caso, il Movimento Pugliese ha perso un'occasione per chiedere scusa ai cittadini andriesi o, eventualmente, per tacere».