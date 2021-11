La Misericordia organizza un "Corso di Primo Soccorso" rivolto alla cittadinanza

Formarsi per esser cittadini sempre più consapevoli ed in grado di aiutare il prossimo. E’ con questo obiettivo che la Confraternita di Misericordia di Andria, grazie ai propri volontari formatori del centro regionale di formazione delle Misericordie di Puglia, organizza un “Corso di Primo Soccorso” rivolto interamente alla cittadinanza.

Il corso si sviluppa in 4 lezioni teorico pratiche una volta a settimana dalle 19 alle 21 all’interno della sala di Casa della Misericordia in viale Istria 16 ad Andria e consentirà di apprendere le tecniche di primo soccorso in situazioni di emergenza.

Posti limitati ed allora sarà necessario iscriversi entro il 27 novembre 2021 rivolgendosi direttamente presso Casa della Misericordia o contattando lo 0883-554453. Si parte con la prima lezione il 2 dicembre.