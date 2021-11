Anche l'istituto Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri risponde all'appello del Ministero dell' Istruzione nel fare riferimento alla ricorrenza odierna , con l’obiettivo di sensibilizzare, riflettere, prevenire e contrastare ogni forma di violenza e di discriminazione.

Non sono mancati nelle classi spazi e approfondimenti dedicati al tema della giornata e forniti contributi utili a capire l'essenza del tema. Nel plesso Dante gli studenti della classi terze hanno realizzato ed esposto uno striscione il cui messaggio mira a sensibilizzare la cittadinanza al contrasto della violenza sulle donne. Sono stati annodati nastrini rossi al cancello d'ingresso, insegnati e riprodotti gesti per comunicare richieste di aiuto in situazioni di violenza domestica (Signal for Help) e realizzati materiali e slogan di denuncia del fenomeno.

La condivisione di elaborati, foto e video, realizzati dai ragazzi in questa giornata, evidenzia un messaggio che può e deve diventare strumento di dialogo e di riflessione per tutti.