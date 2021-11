Eventi natalizi, Turisti in Puglia spinge su cultura e turismo

Enza Sgaramella e Roberta Attimonelli, fondatrici del tour operator andriese, Turisti in Puglia, hanno ideato un calendario di appuntamenti con l’obiettivo di diffondere l’amore per l’arte, la cultura e la conoscenza di piccoli tesori locali spesso messi in ombra dalle attrazioni ben più note.

Attraverso una serie di visite guidate si andrà alla scoperta del territorio andriese e della vicina Trani, trascorrendo un paio di ore immersi in un viaggio nel tempo tra storia, arte e architettura.

«Una iniziativa pensata più per i nostri conterranei che per i turisti, i quali pure arriveranno in massa nel periodo natalizio - dicono Sgaramella e Attimonelli -: crediamo che non ci siano sufficienti occasioni per poter scoprire e conoscere a fondo il nostro territorio. Magari per andare al lavoro passiamo quattro volte al giorno davanti ad un edificio ma ne ignoriamo il suo inestimabile valore. E parliamo delle città in cui viviamo… Noi ci crediamo e vogliamo contribuire alla crescita della nostra amata Andria»

Mete degli incontri guidati saranno ad Andria la chiesa rupestre del Lagnone di Santa Croce, spesso chiusa e inaccessibile sia ai turisti che ai locali; i 3 musei del confetto, del giocattolo e quello Diocesano e la Basilica della Madonna dei Miracoli.

A Trani è previsto un itinerario “delle tre religioni” che convivono da secoli nel centro storico.

Ecco il calendario delle visite guidate dal 5 dicembre al 2 gennaio:



5 Dicembre e il 2 Gennaio, ore 11 Chiesa rupestre del Lagnone di Santa Croce.

ore 11 Chiesa rupestre del Lagnone di Santa Croce. 8 Dicembre, ore 10, Trani tour delle 3 religioni

ore 10, Trani tour delle 3 religioni 19 Dicembre, ore 10:30, Tre musei di Andria (museo del giocattolo, del cioccolato e Diocesano)

ore 10:30, Tre musei di Andria (museo del giocattolo, del cioccolato e Diocesano) 26 Dicembre, ore 16 visita guidata della Basilica della Madonna dei Miracoli di Andria e partecipazione all’unico Presepe vivente cittadino tra lame e cavità di tufo.

Per prenotare:

https://www.turistinpuglia.it/i-tour.php?type=8&n=eventi-in-programma

Contatti: info@turistinpuglia.it, cell. 3247859773