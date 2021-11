Anche Andria presente al corteo per la legalità di Corato

Dopo i diversi fatti di cronaca e l'episodio riguardante un folto gruppo di persone che ha salutato con un tifo da stadio i ragazzi arrestai dai Carabinieri e che venivano scortati dalla caserma al carcere, il Sindaco di Corato ha deciso di organizzare il corteo per la legalità a cui ha aderito anche Andria che è stata rappresentata dall'assessore alla sicurezza, Pasquale Colasuonno: «mentre ieri ad Andria si teneva la terza giornata del Festival della Legalità, sono stato a Corato per rappresentare il nostro Comune durante la Marcia per la Legalità.

Come è noto qualche giorno fa a Corato 4 persone sono state arrestate per aver chiesto il pizzo e rapinato un commerciante. Ma il punto non è questo. A questo fatto di per sé grave, se n’è aggiunto un altro gravissimo.

Dopo l’arresto alcune centinaia di persone si sono radunate davanti alla caserma per attendere l’uscita degli arrestati, per non far loro mancare il sostegno e incitarli a non mollare.

Cioè, c’erano centinaia di persone che incitavano a non mollare gli aggressori, non la vittima. Un vero ribaltamento della realtà. Ecco che il sindaco De Benedittis ha convocato la marcia. Ecco perché come Comune di Andria non potevamo mancare.

Il Festival della Legalità che si tiene in questi giorni nella nostra città, la Marcia per la Legalità di ieri a Corato, possono sembrare azioni esclusivamente simboliche, ad alcuni velleitarie, ma servono a tenere la barra dritta.

Servono a ribadire che ci sono parti di città non disposte a fare passi indietro rispetto a certi temi, servono a mettere in rete i cittadini per bene, servono a dire ai livelli più alti di governo che c’è un territorio, il nostro, che ha bisogno di attenzione, perché sta combattendo una lotta contro le proprie zone d’ombra, che non può permettersi di perdere».