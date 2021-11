"Musica, Maestri", il concerto dei docenti di musica e strumento dell'IC "Verdi-Cafaro"

“Musica, Maestri” è questo il titolo del concerto che vedrà protagonisti i docenti musica e di strumento dell’Istituto Comprensivo “Verdi – Cafaro” di Andria venerdì 3 dicembre 2021, ore19.00, presso l’auditorium della Scuola primaria “Verdi”.

Il concerto è un omaggio all’Associazione culturale “RAMORE’ di Andria, presente da più di 30 anni nel panorama culturale della Città di Andria – spiega il dirigente scolastico Grazia Suriano- in segno di ringraziamento per la donazione alla scuola di un pianoforte verticale e la consegna di 6 borse di studio in favore di studenti che si sono distinti nell’ambito dei saperi musicali, dell’arte e delle lettere.

A presentare la serata il noto giornalista Nicola Curci che accompagnerà l’uditorio alla scoperta di un repertorio ricco e variegato che spazierà dalla musica classica alle colonne sonore che hanno reso indimenticabili grandi film

A esibirsi i Maestri

Ferdinando D’ASCOLI, flauto traverso

Tommaso DI CHIO, chitarra

Agnese Paola FESTA, oboe

Alessandro FIORE, violino

Maria Loreta GIAFFREDO, pianoforte

Alfonso MASTRAPASQUA, violino

Gaetano PISTILLO, pianoforte

E’ possibile seguire in diretta il concerto collegandosi con la pagina facebook della scuola.