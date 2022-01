Tributi 2016: emessi più di 11mila accertamenti per un totale di circa 7 milioni di euro

Come di consueto, a ridosso della conclusione dell’anno, l’Ufficio Tributi del Comune di Andria ha provveduto a completare l’attività di accertamento e ad emettere i relativi atti da notificare ai contribuenti “non in regola” con i pagamenti riferiti all’annualità 2016. Dai dati degli accertamenti emessi risulta che per il 2016 la TARI non pagata è pari a più di 600mila euro, l’IMU è più di 5 milioni di euro e la TASI quasi di 1 milione di euro. Dati importanti se si considera la situazione finanziaria ed economica dell’ente.

Nello specifico sono stati emessi 3067 avvisi TASI per un importo totale di euro 967.001,00, di cui euro 744.037,00 per imposta, euro 194.670,00 per sanzioni, euro 9.892,00 per interessi ed euro 18.402,00 per spese di notifica.

Per ciò che riguarda la TARI sono stati emessi 1620 avvisi di accertamento per un importo totale di 609.303,00 euro, di cui 470.785,41 euro TARI netta, 122.208,00 euro per sanzioni, 6.589,69 euro interessi e 9.720,00 euro per spese di notifica.

Mentre, per l’IMU sono stati emessi 6.897 avvisi per un totale di 5.270.538,00 euro, di cui 4.127.082,00 euro relativo all’imposta, 1.047.630,00 euro per sanzioni, 54.444,00 euro relativo agli interessi e 41.382,00 euro di spese di notifica.

L’elaborazione di tali avvisi è stata affidata alla Advanced Systems S.p.a. che gestisce il servizio di manutenzione, assistenza ed elaborazione dei prodotti software gestionali dei tributi locali.

Detti accertamenti saranno notificati nelle prossime settimane ai contribuenti che restano ancora in attesa di risposte alle istanze presentate l’anno scorso sugli accertamenti del 2015 su cui erano stati assunti alcuni impegni per risolvere la situazione venutasi a creare a causa della vicenda giudiziaria sulle aliquote da applicare.

Eppure si era detto che la situazione sarebbe stata risolta “velocemente” anche grazie allo sportello “LinkMate” che avrebbe dovuto accorciare le distanze tra ufficio e cittadini e, invece, non ha fatto altro che creare incertezza in chi ha usato quel mezzo per chiedere delucidazioni e presentare istanze e resta in attesa di riscontri.

Quanto altro dovranno attendere i contribuenti per avere risposte certe alle questioni poste da ognuno?

In questi giorni si è parlato anche di un potenziamento dell’ufficio tributi che richiederebbe più “manovalanza” e non solo un dirigente che, senza personale, non risolverebbe le tante criticità che interessano l’ufficio.

Una situazione che avrebbe bisogno di una seria politica di “rilancio dal basso” per scongiurare il pericolo di affidarne la gestione all’esterno (come già avviene per numerosi servizi) e generare un ulteriore salasso ai danni dei cittadini onesti.