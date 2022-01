La puntata di “Tali e Quali” andata in onda sabato scorso (15 gennaio) ha visto la partecipazione di un concorrente andriese. Nello show musicale condotto da Carlo Conti, in cui personaggi non famosi si sfidano tra loro trasformandosi in un'icona musicale, ha preso parte anche Michele Roberto: cantante, dj ed ebanista molto conosciuto dalle nostre parti per la sua bravura nell’imitare Mario Biondi a cui assomiglia tantissimo. La sua performance è piaciuta. Uno dei pochi a cui non è servito intervenire con “trucco e parrucco” poiché madre natura ha fatto tutto da sé nell’attribuirgli un’assomiglianza con il cantante, compositore e arrangiatore siciliano, molto apprezzato per il suo timbro vocale molto vicino a quello di Barry White, Isaac Hayes e Lou Rawls, con il suo soul jazz caldo e passionale.

D’accordo anche i giudici che hanno altresì messo in scena un teatrino divertente mettendo a confronto la “virilità” del sosia e dell’originale (Michele Roberto ha “appena” tre figli rispetto ai 9 di Mario Biondi, ironizza Panariello).

Michele Roberto alla fine spunta un settimo con 39 punti, ma va dato merito al fatto che tutti gli 11 concorrenti in gara sono stati bravissimi e meritavano al vittoria.