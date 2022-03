Nuovo asilo nido e palestra: Andria candida due progetti ai fondi del PNRR scuola

6 riforme e 11 linee di investimento: questo è il programma di interventi previsti dal PNRR Italia Domani per la parte di competenza del Ministero dell’Istruzione.

Il programma alimenta "Futura - La scuola per l’Italia di domani", cornice che collega le diverse azioni attivate grazie a risorse nazionali ed europee per una scuola innovativa, sostenibile, sicura e inclusiva. L’obiettivo è realizzare un nuovo sistema educativo, per garantire il diritto allo studio, le competenze digitali e le capacità necessarie a cogliere le sfide del futuro, superando ogni tipo di disparità e contrastando dispersione scolastica, povertà educativa e divari territoriali.

Grazie a un investimento complessivo pari a 17,59 miliardi, compresi i c.d. “progetti in essere”, la scuola ha l’occasione di poter svolgere davvero quel ruolo educativo strategico per la crescita del Paese. È a scuola, infatti, che studentesse e studenti, accompagnati nel costruire competenze e acquisire abilità, si preparano al futuro.

Quella che si vuole realizzare grazie al PNRR, con Futura, è una scuola che forma cittadine e cittadini consapevoli, in grado di poter essere determinanti nei processi di transizione digitale ed ecologica dell’Italia di domani.

Anche il Comune di Andria ha deciso di cogliere questa opportunità candidando due progetto per un totale di circa 4milioni di euro.

La prima proposta d’intervento, per un importo pari a euro 1.900.000,00 consiste nella nuova costruzione di un edificio scolastico da adibire ad asilo nido comunale, nel quartiere residenziale 167 Nord dell’abitato del Comune di Andria, da realizzare in un’area libera di circa mq 7.600.

Il secondo progetto, invece, riguarda la realizzazione di un fabbricato che sarà adibito a palestra e locali di servizio ubicato all’interno dell’area di pertinenza della scuola Aldo Moro sita al Piazzale A. Mariano e sarà posta a servizio dell’istituto comprensivo Jannuzzi – Monsignor Di Donna, in quanto quest’ultimo è privo di strutture sportive. Il costo totale previsto per l’intervento è pari a euro 1.400.000,00.

«Colta un'altra possibilità che conferma l'attenzione al mondo della scuola attraverso i fondi PNRR» ha dichiarato l’assessore al quotidiano, Mario Loconte, da noi contattato.

«L'amministrazione decide di candidare dopo il Polo dell'infanzia del quartiere S. Valentino, già finanziato, un altro progetto di un asilo nido con l'obiettivo di offrire, in un altro punto della città, prossimo ad un'altra periferia, nuovi servizi educativi per la fascia di età 0-2 anni.

Sempre nell'ambito dei servizi alla scuola, dopo aver ascoltato le varie esigenze dei dirigenti scolastici, abbiamo operato la scelta di realizzare una palestra a supporto dell'istituto Mons. di Donna che ne è privo, nell'area disponibile dell'istituto Aldo Moro» ha concluso Loconte.