La condotta Slow Food Castel del Monte prende le distanze dal convivio per il principe di Monaco

Parole dure, ma necessarie quelle di Vincenzo Milano, Fiduciario della Condotta Slow Food Castel del Monte, all’indomani della visita di Carlo Alberto di Monaco nel nostro territorio. Parole essenziali per fare chiarezza e raccontare di aver appreso dell’organizzazione del convivio con la collaborazione di un'altra Condotta Slow Food, soltanto dai social:

«Forse i nostri valori mal si prestano a manifestazioni di tale caratura, in effetti abbiamo scelto altre vetrine meno regali. Forse ci mancano titoli accademici da anteporre ai valori del movimento, tuttavia non ci manca l'onestà intellettuale che ci spinge a non sottacere quanto accaduto.

Dopo anni di attività associativa sul territorio, volta alla promozione, alla valorizzazione di questo magnifico lembo di terra, di ascolto e interazione con tutti i nodi della rete, di vicinanza e sostegno a chi è più in difficoltà, di proposte attive, senza mai far mancare supporto alle amministrazioni in qualità dì cittadini attivi con rispetto e allo stesso tempo con un forte e radicato senso di appartenenza ad una comunità, nei limiti delle nostre forze e capacità, scopriamo di esser stati letteralmente ignorati da coloro che che hanno avuto l’onore e l’onere di organizzare l’accoglienza di un principe straniero a Castel del Monte.

Si è preferito coinvolgere l’associazione “Slow Food Condotta delle Murge” con sede e soci ad Altamura, piuttosto che coinvolgere la condotta locale che ‘Castel del Monte’ lo ha persino nella propria denominazione - continua Vincenzo Milano -. È stata consegnata all’ospite d’onore in visita ad Andria, alla presenza del Sindaco di Andria, una tessera di socio onorario della condotta Slow Food di Altamura. E non importa se il luogo inizialmente scelto per il convivio fosse in agro di Andria, piuttosto che in una masseria di Corato o di Poggiorsini, importa che neppure il rispetto delle persone ormai conta più e si preferisce assecondare la megalomania di alcuni, piuttosto che cogliere l’opportunità di fare squadra e dare reale valore a ciò che siamo come comunità.

Sappiamo che la trasparenza, la semplicità, l’onestà, la disponibilità, non sempre pagano ma diventa, consentitecelo, penoso oltre che un autogol clamoroso delle istituzioni, anteporre rapporti personali e politici (anche in un semplice convivio, per quanto estremamente significativo) alla visione che si dichiara di avere per questa città. Restiamo dell’avviso che insieme si costruisce una società più giusta (cosa di cui questa terra ha bisogno) mentre da soli, al più ci si specchia nel proprio ego e (forse) ci si ritrova a fare i conti coi propri interessi.

Vorremmo sottolineare che la nostra è una associazione di promozione sociale, fatta di persone che fanno politica: politica del cibo, buono pulito e giusto. Per Tutti. I nostri Soci, soprattutto se rivestono un ruolo di presidenza, non fanno campagne elettorali, non ricoprono incarichi istituzionali, non usano il proprio ruolo per celebrare a titolo promozionale la propria persona o un compagno di partito, offuscando anche ciò che di buono si è fatto. Si finisce per diventare poco credibili, o ancor peggio ridicoli. A perdere - conclude Milano - è l’intero Movimento e di conseguenza il territorio».