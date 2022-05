Festa della mamma, si rinnova la collaborazione tra l’IISS “G. Colasanto” e il Calcit

In questi giorni, in occasione della Festa della Mamma, che ricorre la prossima domenica di maggio, si è rinnovata la collaborazione tra l’IISS “G. Colasanto” di Andria, guidato dal dirigente scolastico, Prof. Cosimo Antonino Strazzeri, e il CALCIT di Andria, presieduto dal Dott. Nicola Mariano, un comitato il cui obiettivo principale è garantire un’informazione in materia oncologica che sia nello stesso tempo divulgativa e di servizio.

Tutta la comunità scolastica dell’istituto si è fortemente adoperata per la vendita delle bellissime e coloratissime piante esposte nel banchetto allestito all’ingresso della scuola, il cui ricavato sarà devoluto all’assistenza dei malati oncologici.

Beneficenza e amore per la bellezza irresistibile dei fiori sono stati quindi perfettamente coniugati in questa meritoria iniziativa, nella quale si sono particolarmente distinti, oltre ad alcuni studenti, l’assistente Tecnico Rosa d’Agostino e i docenti Elena Giorgio e Marco Lanciotto. Un’ulteriore testimonianza dello spirito di collaborazione che caratterizza le azioni di cittadinanza attiva di questa scuola, sempre attenta ai bisogni del territorio.