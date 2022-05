La Trinità celebra la memoria della B.V. di Fatima

Il 13 maggio ricorre il primo giorno delle apparizioni della Beata Vergine Maria ai tre pastorelli Lucia, Francesco e Giacinta a Cova da Iria, vicino a Fatima in Portogallo. Il messaggio di Fatima è presente nelle parole della Madonna ai tre pastorelli: pregate il rosario e riparate i peccati del mondo che fanno soffrire il cuore di Gesù e di Maria.

La riparazione è il messaggio specifico di Fatima. In questo messaggio si sente l’urgenza della conversione a partire dai mali della guerra e delle conseguenze dell’allontanarsi da Dio che genera il peccato. Nella nostra chiesa parrocchiale si venera la B. Vergine Maria di Fatima. La statua in legno del Cuore Immacolato di Maria di Fatima fu commissionata nel 1966 dall’allora parroco Mons. Vincenzo Merra.

Nel pieno clima pasquale, ci prepariamo ad accogliere, con Maria, il dono dello Spirito Santo, pienezza della Pasqua di Cristo Gesù e a pregare in modo particolare per la pace non solo in Ucraina, ma nel mondo intero. La comunità si ritrova sul sagrato della chiesa alle ore 19,00 per la S. Messa e la preghiera del Rosario aux flambeaux.