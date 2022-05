Dopo i lavori della notte scorsa per la rimozione del ponte di via Bisceglie, abbiamo chiesto ai nostri lettori ricordi su quell'opera che ha "segnato" le vite degli andriesi.

In tantissimi hanno espresso un proprio pensiero. C'è chi chiede un museo con i vari pezzi della ferrovia rimossi per non dimenticare le vittime del luglio 2016, chi ha ricordi legati a un momento particolare della propria vita e chi, invece, si preoccupa del futuro di coloro (innamorati e tifosi) che utilizzavano il ponte come bacheca per i propri messaggi. Ed è proprio a questi ultimi che si ricorda che la "bacheca" è stata rimossa per essere sostituita con una migliore e che si potrà tornare a manifestare il proprio amore (per il compagno, la compagna o la squadra di calcio) come qualche giorno fa.

Un vero e proprio turbinio di ricordi che si riportano di seguito: