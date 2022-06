Maturità, al via oggi con la prova di italiano. Si ritorna all’esame “pre-Covid”

Al via oggi alle 8.30 l'esame di maturità 2022 con la prima prova di italiano, dopo due anni in cui a causa della pandemia era stata sospesa. Fervono gli animi degli oltre 900 studenti delle scuole andriesi, tra cui è corso, come nel resto d'Italia, il tam tam sul toto tema, in particolare sulle possibili tracce di attualità.

La prima prova della maturità sarà, come da tradizione, la stessa per tutti con 7 tracce elaborate dal Miur e consegnate con plichi telematici agli istituti.

Il famoso portale Studenti.it, ha elaborato un'indagine sui possibili argomenti a cui hanno partecipato oltre 14.500 ragazze e ragazzi. Per il 48% degli intervistati la guerra è la traccia più gettonata; il 14% pensa a una traccia sull'eccellenza italiana nello sport, dopo le vittorie degli Azzurri alle Olimpiadi e agli Europei, e nella musica, grazie alla fama raggiunta dai Måneskin in tutto il mondo; il 12% punta su una traccia dedicata alla crisi energetica in corso, il 10% sull'ambiente.

A metà mattinata comunque saranno rese note. Non ci resta che augurare ancora ai nostri ragazzi "in bocca al lupo"!