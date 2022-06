Nuova riunione del consiglio comunale

Il Presidente del Consiglio Comunale, dr. Giovanni Vurchio, ha convocato il Consiglio Comunale in prima convocazione il giorno 29 giugno, alle ore 18.30, ed in seconda convocazione il giorno 01 luglio 2022 alle ore 18.30, per esaminare il seguente odg:

1) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Programma Triennale opere pubbliche 2022/2024 ed elenco annuale 2022 – Approvazione. (Prot. n. 0048241 del 31.05.2022);

2) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Programma Biennale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi – Approvazione. (Prot. n. 0048245 del 31.05.2022);

3) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2022/2024 – Approvazione. (Prot. n. 0048240 del 31.05.2022);

4) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2022-2024 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000) – (Prot. n. 0050407 del 08.06.2022);

5) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 e documenti allegati art. 11 D. Lgs. n. 118/2011). Approvazione. (Prot. n. 0050409 del 08.06.2022);

6) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000; (Prot. n. 0042170 del 12.05.2022).