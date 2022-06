Interramento: incontro pubblico il 23 giugno

«Giovedì 23 alle 20:00 ci vediamo in Largo Manara, nei pressi di via Ospedaletto, (dichiara l'Assessore alla Mobilità, Pasquale Colasuonno) per fare il punto sull’andamento dei lavori d’interramento della ferrovia che procedono spediti, e sulle nuove variazioni della mobilità che per forza di cose dovranno esserci.

È un incontro pubblico che abbiamo voluto come maggioranza, perché a breve verrà chiuso completamente il passaggio a livello in via Ospedaletto, e via Bisceglie sarà a senso unico, due variazioni importantissime la cui necessità ha bisogno di essere spiegata.

Se potete non mancate dunque, così che possiate aiutarci voi stessi, da cittadini informati, (conclude l'Assessore alla Mobilità, Pasquale Colasuonno) a esporre agli altri come Andria stia cambiando, e perché sia giusto agevolare questo cambiamento».