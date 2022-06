Nascono le “Zone 30”, strade della città in cui si procede a 30 km/h

Istituita ad Andria la segnaletica orizzontale (quindi sul manto stradale) della cosiddetta “Zona 30”. Si tratta di un’area della città in cui il limite di velocità è di 30 chilometri orari per permettere una migliore convivenza tra auto, biciclette e pedoni. A darne notizia è il sindaco, Giovanna Bruno, nell’ultimo video notturno pubblicato sulla sua pagina Facebook. Coinvolte da questa nuova regola urbana sono via Bovio, piazza Umberto I, pendio San Lorenzo, via Attimonelli.

Oltre a ricordare agli automobilisti di attenersi alle norme stradali per non incorrere in sanzioni e, soprattutto, per preservare la pubblica incolumità, il primo cittadino ha dichiarato che la “Zona 30” è stata già applicata in altre parti della città. «In questi giorni sono in rifacimento le indicazioni che riguardano via Maraldo e parte di viale Virgilio (in continuità con la 167) dove la “Zona 30” era stata già istituita - ha detto - e, poi, è in fase di istituzione anche su via Morelli e via della Pineta».

A proposito di viabilità e mobilità, la Bruno ha anche ricordato che c’è un’ordinanza sindacale risalente a marzo 2021 che vieta l’accesso di bici elettriche a pedalata assistita in diverse zone della città. «Poiché ormai fioccano le multe - ha detto - l’invito che facciamo è di rispettare regole e divieti, anche perché ci sono mezzi in incognito e vigili in borghese che girano e nei casi necessari sanzionano».