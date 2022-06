L’assessora Conversano in visita a Tutt’Altro: «Una bella realtà artistica e umana»

Prosegue l’esperienza estiva della scuola di creatività Tutt’Altro che quest’anno ha avuto l’idea di invitare, durante il Circle Time, a seguito dell’accoglienza, alcuni ospiti speciali per portare la loro testimonianza nel campo in cui operano concretamente.

Dopo aver avuto come primo ospite Paolo Farina, Preside della scuola intitolata al fondatore di Emergency “Gino Strada”, situata nel quartiere San Valentino, ieri, a coordinare il Circle Time è stata l’Assessore alla Persona (Pubblica Istruzione e Servizi Sociali) Dora Conversano.

«È stato - scrivono gli animatori Francesco Merra e Miriam Lorusso - un momento gradito dai nostri bambini che ci hanno proposto di inventare attività in cui essi concretamente collaborano con ogni ospite. Tra i nostri laboratori: latino, psicologia, criminologia, yoga, pensiero laterale, matematica, riciclaggio creativo, cinese, moda, orto, cucina, game design, cinema. Il nostro obiettivo è permettere ai bambini di sentirsi amati, di vivere in uno spazio in cui si sentano valorizzati e riconosciuti accorciando le distanze esistenti. Ci auguriamo di perseguire i nostri sogni anche in collaborazione con membri attivi della nostra comunità».

«È stato davvero un bel dono - spiega Dora Conversano - essere stata accolta da una realtà artisticamente e umanamente Ricca di idee, sguardi, sorrisi, domande “regalate” da splendidi bambini e ragazzi che sono guidati in maniera davvero stupenda da Francesco Merra e dalla bellissima realtà della scuola di Creatività “Tutt’altro”. Sono percorsi davvero molto arricchenti per i ragazzi e i bimbi, ma soprattutto per la nostra comunità cittadina. Proprio nei giorni scorsi è stato pubblicato un approfondimento sulla Scuola di Creatività "Tutt'altro" nell'editoriale della famosa rivista americana National Geographic America! È molto interessante vedere come gli educatori riescano a tenerli davvero insieme nonostante - conclude l’Assessore Dora Conversano - le diverse età e le diverse provenienze e come realizzino una serie di percorsi e di attività che, attraverso l’arte e la bellezza, li arricchiscono dal punto di vista formativo, culturale e umano».