Mascherine non più obbligatorie a lavoro. Da oggi le nuove regole

L’uso delle mascherine FFP2 non è più obbligatorio nei luoghi di lavoro privato. A stabilirlo è il protocollo sottoscritto ieri tra i ministri del Lavoro e della Salute e le Parti sociali, e che aggiorna le misure per contrastare e contenere la diffusione del Covid 19 in questi ambienti. Nel documento, al momento in vigore sino al prossimo 31 ottobre, si legge che questi dispositivi di protezione individuale, anche se ora sono obbligatori solo in alcuni settori (come trasporti e sanità), rimangono importanti per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio. Proprio per questo motivo è specificato che il datore assicura la disponibilità delle FFP2 al fine di consentirne a tutti i dipendenti l’utilizzo.

Il protocollo ribadisce che gli esiti del costante monitoraggio sulla circolazione di varianti del virus (ad alta trasmissibilità nelle ultime settimane) sottolineano l’importanza di garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro.

Infine si stabilisce anche che le misure sono da integrare con altre eventuali equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e sentito il medico competente.