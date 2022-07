«Lasciamo Andria, andiamo a lavorare in Svizzera»: la storia di due andriesi, Francesca e Nunzio

«Abbandoniamo Andria, andiamo a lavorare in Svizzera: qui non ci vengono garantiti diritti, abbiamo un contratto part time pur lavorando full time e facciamo straordinari non retribuiti»: a raccontarlo sono Francesca e Nunzio (nomi di fantasia a tutela della loro privacy), trentenni sposati da un anno. Lei è estetista, lui salumiere. Hanno scelto la Svizzera perché lì ci sono parenti e amici andriesi. Proprio loro li hanno rassicurati sul fatto che c’è un tenore di vita differente. «Stando a quanto vivono le persone a noi vicine - dichiara Nunzio - lì il lavoro non viene pagato meno di 25 euro all’ora, qui, invece, guadagno circa 6 euro. Oggi, con i vari aumenti in bollette e nel cibo abbiamo difficoltà a raggiungere la fine del mese».

Francesca racconta che col Covid la sua situazione lavorativa è peggiorata: «Sono stata due anni in cassa integrazione pur andando ugualmente a lavorare a tempo pieno. Ancora oggi ho stipendi arretrati. Poi - continua - ho avuto anche problemi di salute e ho affrontato spese impreviste».

Da un report dei Centri per l’Impiego della Bat è emerso che nel territorio provinciale sono aperte 340 posizioni lavorative. Nunzio, però, non si è mai rivolto a strutture pubbliche di questo tipo «perché - dice - non ho alcuna fiducia».

I due, che non nascondono di volere un figlio ma solo con una stabilità economica, desiderano anche più tempo da vivere insieme: «Cerchiamo serenità, vorremmo dedicarci ai nostri hobby, alle nostre passioni, magari organizzare una vacanza».

Infine, dicono di non essere spaventati dal fatto di non conoscere la lingua: «I nostri parenti ci hanno assicurato che il Comune che ci ospiterà permette agli stranieri di frequentare corsi di tedesco a costi ridotti o, addirittura, gratuitamente. Non sarà facile - conclude Francesca - ma ci provo, sono stanca di lavorare senza soddisfazioni».