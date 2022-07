Da domani parte il pagamento dei contributi per i canoni di locazione del 2020

Da domani, mercoledì 6 luglio, avrà inizio il pagamento dei contributi per i canoni di locazione in riferimento all'annualità 2020. Lo rende noto il Servizio Politiche Sociali, alla luce dell'avvenuto trasferimento, da parte della Regione Puglia, delle risorse assegnate al Comune di Andria. Per incassare importi inferiori ai 1.000 euro, gli aventi diritto potranno recarsi alla filiale della Banca Intesa San Paolo.

Si procederà, invece, ad accredito automatico su conto corrente indicato nella domanda, sia in favore di quanti (indipendentemente dall'ammontare del contributo ricevuto) abbiano scelto tale opzione, sia qualora la somma superi comunque la soglia dei 1.000 euro.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali in piazza Trieste e Trento, dal lunedì al venerdì in orari d'ufficio, o ai numeri 0883.290610 e 0883.290607.