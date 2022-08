Proseguono i lavori che interessano due cantieri importanti del centro cittadino: Piazza Umberto e Palazzo Ducale

"Per ora ,-spiega l'Ass. ai Lavori Pubblici, March.Mario Loconte- sono in corso le opere di rimozione, smantellamento di pavimenti, rivestimenti e vecchi impianti opere appunto di smantellamento e propedeutiche alle operazioni successive. Insomma come da da progetto il restauro urbano va a riconfigurare il disegno della piazza ma e' rinnovata nei materiali in toto. Per quanto riguarda Palazzo Ducale ricordiamo l'utilizzo collegato al ripristino del luogo delle botteghe che poi si potrebbero riaprire dopo quarant'anni e tornare a vivere per la città".