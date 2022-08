160. Sono questi gli ettari andati in fumo sabato scorso nei pressi di Castel del Monte. Una vera e propria tragedia per il nostro territorio molto legato alla sua terra e che rappresenta la prima fonte di sostentamento per tantissimi cittadini della nostra comunità.

Messa in sicurezza la zona, ora si procederà con il calcolo dell’ammontare dei danni e la Procura indagherà su quanto accaduto e sulle origini del rogo.

Dal punto di vista istituzionale, invece, si spera che si dia un’accelerata al progetto di riqualificazione della pineta ai piedi del maniero federiciano che, fortunatamente, è stata “toccata solo di striscio” dalle fiamme che invece hanno riguardato terreni dedicati al pascolo e che non sono di proprietà del Comune di Andria.

Il progetto menzionato, lo ricordiamo, è stato candidato al programma “Parchi per il clima” del MiTe per la messa in sicurezza dal rischio incendi. Oltre alla riqualificazione dei boschi, il programma ministeriale prevede un incremento dei punti di rifornimento idrico recuperando cisterne e invasi fatiscenti, l’implementazione di punti di avvistamento da remoto con l’installazione di telecamere e un sistema di analisi satellitare delle aree più sensibili agli incendi.

Interventi che, purtroppo, a causa della burocrazia romana non sono ancora partiti e si spera si possa intervenire quanto prima, così come sollecitato dalla Sindaca Giovanna Bruno che aveva dichiarato: «dovremmo aprire un capitolo specifico per indagare sui tempi burocratici, a volte di attese di autorizzazioni che invece sbloccherebbero molto prima dei progetti di bonifica che come Comune di Andria e Parco dell’alta Murgia stiamo cercando di portare avanti» e sollecitato dal Presidente del Parco dell’Alta Murgia sabato scorso: «speriamo di iniziare i lavori di messa in sicurezza della pineta di Castel del Monte che sono rallentati dalla burocrazia: abbiamo aspettato diversi mesi per avere una valutazione di incidenza e speriamo che tra settembre-ottobre possiamo iniziare con i lavori di messa in sicurezza di questo bosco».

Un patrimonio inestimabile affidato alla fortuna e che poteva finire in fumo a causa delle lungaggini. Ora l’auspicio è che la brutta esperienza di sabato possa servire da monito alle istituzioni lontane dal territorio per le quali tutto si riduce a numeri e tabelle senza avere a cuore il vero interesse di una comunità e dell’intero Paese, perché se bruciano centinaia di ettari di vegetazione ne paga le conseguenze l’intero sistema economico, sociale e ambientale col serio rischio di “regalare” alle future generazioni terre desertificate.

Nel 2022 non si può più pensare di affidarsi al caso, ma è necessario anche utilizzare le nuove tecnologie, come i droni, che possono rappresentare uno strumento importante per la prevenzione degli incendi, evitando di accorgersene solo a fatto compiuto. Anche questa è tutela dell’ambiente e della sicurezza dello stesso. Basta solo un po’ di buona volontà, prima che sia troppo tardi.