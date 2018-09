Canone di locazione 2018 – competenza 2016: bando attribuzione contributo integrativo

L’Assessore ai Servizi Sociali ed Equità Sociale, avv. Magda Merafina e la Dirigente del Settore Socio Sanitario, avv. Ottavia Matera, informano che è in pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune di Andria, dal giorno 18 settembre 2018, il bando di concorso per l’attribuzione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione anno 2018 – competenza 2016 in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 90 del 23/08/2018 e della Determinazione Dirigenziale n. 2470 del 04/09/2018 “legge 9/12/1998 n. 431, art 11 – fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Deliberazione di giunta regionale n.1468/2018 – approvazione bando 2018 – anno di competenza 2016 e modello di domanda”.

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere compilata in tutte le sue parti utilizzando l’apposito modulo (formato a3 – fronte/retro), in distribuzione gratuita presso:

– Settore Socio Sanitario – Via Mozart n. 63 dal lunedì al venerdì, dalle 09.30 alle 12.30;

– Ufficio Relazioni con il Pubblico – sito c/o Palazzo di Città, Via San Francesco dal lunedì al venerdì, dalle 09.30 alle 12.30.

La domanda di partecipazione deve essere presentata, entro e non oltre il 03/10/2018, pena l’esclusione, direttamente al Comune di Andria – Settore Socio Sanitario – Via Mozart n. 63 nelle giornate di apertura degli uffici dalle 09.30 alle ore 12.30.

Le domande potranno altresì essere spedite a mezzo di raccomandata A.R. indirizzata a Comune di Andria-Settore Socio Sanitario c/o Ufficio Protocollo – Piazza Umberto I – 76123 Andria, sempre entro e non oltre il termine del 03/10/2018.

In tal caso ai fini della verifica del rispetto del termine predetto farà fede il timbro di spedizione apposto dall’Ufficio postale.

18-09-2018_citta-di-andria-man-bando-manifesto

18-09-2018_bando-fitto-casa-2018-competenza-2016

18-09-2018_domanda-fitto-casa

18-09-2018_1.-autocertificazione-modello-a

18-09-2018_2.-autocertificazione-modello-b

18-09-2018_3.-autocertificazione-modello-c

18-09-2018_4.-autocertificazione-modello-d