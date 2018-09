Al via sabato 29 settembre il corso per Volontari di Croce Rossa ad Andria

Una lezione interattiva di presentazione sulla Croce Rossa andriese e sulle sue attività inaugurerà sabato 29 settembre alle ore 16.00 il nuovo corso per diventare volontari, rivolto a tutti coloro che vogliono dedicare il loro tempo libero a una delle più grandi organizzazioni umanitarie del mondo.

Il corso base è il primo passo per entrare in Croce Rossa. Dal 2012 si compone di circa 7 incontri incontri in cui si imparano le nozioni fondamentali di primo soccorso, di storia della Croce Rossa, del Diritto Umanitario e delle strategie dell’Associazione; al termine sostenendo un esame si diventa a tutti gli effetti Volontario della CRI. È a questo punto che si decide quali altri corsi di specializzazione frequentare. Il corso TSSA (corso nazionale per l’attività di trasporto sanitario e soccorso in ambulanza) per chi vuol fare ambulanza, clown di corsia, attività speciali quali unità cinofile, protezione civile, didattica, e tanto altro….un’attività non esclude le altre!

Le attività svolte quotidianamente dai volontari della Croce Rossa di Andria, infatti, sono numerose, dal trasporto infermi alle attività in convenzione con il Comune, campagne sulla sicurezza stradale, campagne di prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, diffusione della pace, attività socio-assistenziali rivolte alle fasce vulnerabili della società.

I volontari che entreranno a far parte della CRI potranno svolgere alcune di queste attività e potranno seguire, in seguito, corsi di specializzazione a seconda delle loro attitudini.

Le lezioni si svolgeranno presso la sede del Comitato Locale della Croce Rossa di Andria di via Oberdan 4 e alterneranno momenti di trasmissione frontale, necessari per creare una base di conoscenze condivise e l’apprendimento dei concetti più tecnici, a una metodologia interattiva con esercitazioni pratiche, condivisione delle esperienze, lavori di gruppo e discussioni partecipative guidate per favorire un clima positivo e creare la predisposizione all’apprendimento attraverso la partecipazione attiva.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai Volontari della Cri presso la sede dell’Associazione in Via Oberdan 4, ogni sera dal lunedì al venerdì, dalle ore 20,15 alle ore 21,30 o consultare la pagina Facebook https://www.facebook.com/cri.andria/?fref=ts.

Le iscrizioni avverranno tramite il portale nazionale Gaia, all’indirizzo https://gaia.cri.it/aspirante/corso-base/2701/.