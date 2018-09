Uil scuola in piazza domani

«L’incontro tenutosi nel pomeriggio tra la UIL Scuola Puglia e il Sindaco di Andria non ha dato certo i risultati attesi, anzi. Pertanto il sit in previsto per domani, 22 settembre alle ore 10, in Piazza Umberto I si svolgerà regolarmente».

Lo dichiarano Franco Busto Segretario Confederale UIL Puglia e Gianni Verga, Segretario Generale della UIL Scuola Puglia.

«Ci è stato comunicato - spiega Verga - che per il servizio di refezione scolastica negli istituti di competenza comunale sarà bandita una gara la cui procedura non potrà concludersi prima di marzo 2019 e, per giunta, saranno modificate, in peggio, le fasce di reddito. Inoltre, anche rispetto alle nostre sollecitazioni sugli altri servizi scolastici ci sono state fornite solo modeste rassicurazioni, salvo che per il trasporto. Le famiglie e gli studenti andriesi meritano un sistema scolastico di qualità e non possono pagare le carenze amministrative del Comune: domani manifesteremo per chiedere misure concrete e immediate.